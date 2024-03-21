Адвокат назвал плюсы введения отдельной статьи в УК для блогеров и коучей

Идея о создании отдельной статьи в УК и КоАП России для блогеров и коучей становится всё более актуальной, если учесть многочисленные эпизоды неуплаты налогов различными инфлюэнсерами. Таким мнением поделился адвокат Андрей Некрасов. Он считает, что это может навести порядок на информационном рынке. В частности, передавать различные знания и навыки смогут люди, которые на самом деле имеют к этому хоть какое-то отношение.

"Предлагается наравне с другим бизнесом, деятельность которого не лицензируется, создавать саморегулируемые организации. То есть создать какую-то структуру, которая будет независима, но профессиональна <…> Должен появиться хоть какой-то инструмент, который отвечал хотя бы принципу открытости", — отметил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом отмечается, что сама инициатива по контролю за блогерами и коучами до конца не проработана. Какой именно орган может их контролировать, пока не известно. Однако Некрасов не исключает, что такими полномочиями мог бы обладать и Роскомнадзор.

Ранее некоторые СМИ писали, что в России могут ввести новое наказание для блогеров и коучей, самостоятельно занимающихся образовательными услугами (например, семинарами или онлайн-лекциями). Как утверждалось, внесение поправок в КоАП и УК обсуждается в Госдуме в рамках рабочей группы.