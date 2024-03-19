В Минфине пообещали ликвидировать схемы по неуплате НДФЛ
Замглавы Минфина Сазанов заявил о необходимости закрыть схемы по неуплате НДФЛ
В России необходимо ликвидировать схемы оптимизации НДФЛ, препятствующие справедливому налогообложению. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Как он отметил, прежде всего это касается интернет-торговли.
"Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, надо устранять", — сказал Сазанов в ходе выступления на коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).
Что касается НДФЛ, то, по его словам, Минфин будет действовать согласно поручению президента РФ Владимира Путина, который поставил задачи по созданию справедливого налогообложения.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил избавиться от лазеек, которыми пользуются некоторые компании с целью уйти от налогообложения или заплатить поменьше. В начале марта стало известно, что кабмин готовит изменения НДФЛ и ставки налога на прибыль. 13 числа президент вновь высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в России, отметив, что общество нормально его воспримет. А накануне глава государства пообещал найти золотую середину при обсуждении изменения налоговой системы. Так, в настоящее время Госдума работает над внесением правок. В Кремле, кстати, раскрыли, как будет осуществляться переход к справедливому налогообложению.
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