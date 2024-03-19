В Минфине пообещали ликвидировать схемы по неуплате НДФЛ

В России необходимо ликвидировать схемы оптимизации НДФЛ, препятствующие справедливому налогообложению. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Как он отметил, прежде всего это касается интернет-торговли.

"Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, надо устранять", — сказал Сазанов в ходе выступления на коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).