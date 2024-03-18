Путин пообещал найти золотую середину при обсуждении изменения налоговой системы

Правительство РФ при содействии парламента найдёт золотую середину, дискутируя на тему изменений в налоговой системе страны. Этот вопрос будет решён "очень аккуратно", чтобы нововведения стабильно функционировали на протяжении как минимум шести лет, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с кандидатами в президенты.

"Здесь нужно быть очень аккуратными. Здесь нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли", — отметил политик.

Глава государства признал, что обсуждение системы налогообложения и ранее не проходило без споров. В частности, КПРФ всегда настаивала на приоритете справедливости при рассмотрении очередных инициатив. На этот раз партии вновь должны ответственно отнестись к этой задаче и привлечь лучшие умы для её решения, уверен президент.