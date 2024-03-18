Путин пообещал найти золотую середину при обсуждении изменения налоговой системы
Правительство РФ при содействии парламента найдёт золотую середину, дискутируя на тему изменений в налоговой системе страны. Этот вопрос будет решён "очень аккуратно", чтобы нововведения стабильно функционировали на протяжении как минимум шести лет, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с кандидатами в президенты.
"Здесь нужно быть очень аккуратными. Здесь нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли", — отметил политик.
Глава государства признал, что обсуждение системы налогообложения и ранее не проходило без споров. В частности, КПРФ всегда настаивала на приоритете справедливости при рассмотрении очередных инициатив. На этот раз партии вновь должны ответственно отнестись к этой задаче и привлечь лучшие умы для её решения, уверен президент.
"Очень рассчитываю на то, что все политические партии, представленные в парламенте, в ходе этой дискуссии подойдут самым серьёзным образом к решению этих вопросов: будете привлекать аналитиков, специалистов — таких у нас в стране достаточно, и мы все придём к золотой середине, найдём выверенные решения", — закончил он.
Как уже рассказывал Life.ru, Владимир Путин набрал 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России. На протяжении всего дня он получает десятки поздравлений от зарубежных коллег, которые отмечают прозрачность и демократичность процесса голосования.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев