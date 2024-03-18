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18 марта, 18:47

Путин пообещал найти золотую середину при обсуждении изменения налоговой системы

Правительство РФ при содействии парламента найдёт золотую середину, дискутируя на тему изменений в налоговой системе страны. Этот вопрос будет решён "очень аккуратно", чтобы нововведения стабильно функционировали на протяжении как минимум шести лет, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с кандидатами в президенты.

"Здесь нужно быть очень аккуратными. Здесь нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли", — отметил политик.

Глава государства признал, что обсуждение системы налогообложения и ранее не проходило без споров. В частности, КПРФ всегда настаивала на приоритете справедливости при рассмотрении очередных инициатив. На этот раз партии вновь должны ответственно отнестись к этой задаче и привлечь лучшие умы для её решения, уверен президент.

"Очень рассчитываю на то, что все политические партии, представленные в парламенте, в ходе этой дискуссии подойдут самым серьёзным образом к решению этих вопросов: будете привлекать аналитиков, специалистов — таких у нас в стране достаточно, и мы все придём к золотой середине, найдём выверенные решения", — закончил он.

Путин встретился с кандидатами в президенты и призвал к совместной работе
Путин встретился с кандидатами в президенты и призвал к совместной работе

Как уже рассказывал Life.ru, Владимир Путин набрал 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России. На протяжении всего дня он получает десятки поздравлений от зарубежных коллег, которые отмечают прозрачность и демократичность процесса голосования.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Илья Пушкарев
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