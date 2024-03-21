"Хорошо попали": Подпольщик раскрыл подробности удара по машиностроительному заводу в Николаеве

В николаевском подполье раскрыли подробности удара российских военных по заводу "Зоря-Машпроект", где производятся детали для ракет ВСУ, а также ремонтируется украинская техника. По словам одного из подпольщиков, удар был сдвоенным.

"21 марта в городе Николаеве был нанесён удар по военному объекту на заводе "Зоря-Машпроект". По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК", — сказал мужчина в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что сейчас несколько кварталов Николаева оцеплено. По словам представителя подполья, врачи скорой помощи говорят, что погибших и раненых украинских военных "очень много".

Подпольщик рассказал, что на заводе "Зоря-Машпроект" производились детали для ракет и ремонт тяжёлой военной техники. Также на предприятии имеется большой склад боеприпасов, а в закрытой части находится штаб местной теробороны. Завод охраняется системой противовоздушной обороны (ПВО), но в этот раз она не сработала, а тревогу включили уже после удара, отметил собеседник агентства.

"После удара на "Зорю" приехало очень много сотрудников СБУ и прокуратуры, проводили допрос рабочих. Большинству работников завода сказали с 22-го не выходить на работу до особых распоряжений", — заключил координатор николаевского подполья.