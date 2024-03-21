Владимир Зеленский не в состоянии переломить ход противостояния с Россией на поле боя, ему не поможет даже тотальная мобилизация. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Граждане Украины должны понимать, что новая волна мобилизации может немного улучшить ситуацию, но не изменит её в корне в нашу пользу. Полного перелома не произойдёт", — сказал он в эфире ютуб-канала "Прямой".

Как отметил Кривонос, одним из главных аспектов способности противостоять противнику в ходе вооружённого конфликта является господдержка армии ресурсами, однако киевский режим абсолютно не справляется с данной задачей. Зеленский, как напомнил генерал ВСУ, говорил, что у него "пять-шесть менеджеров", но никому не понятно, за что они все отвечают и отвечают ли вообще.

А ранее американский сенатор Линдси Грэм* призвал Незалежную мобилизовать граждан младше 25 лет. Он отметил, что украинцы обязаны защищать свою страну вне зависимости от того, какую помощь им оказывают США. По мнению политика, Верховная рада должна как можно скорее ужесточить правила призыва новобранцев.