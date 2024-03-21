В российском регионе захотели создать банк спермы бездетных бойцов СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе планируют создать банк спермы бездетных участников спецоперации (СВО), сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Стребкова. По её словам, он станет дополнением к банку ДНК военнослужащих, сообщает Ura.ru.

"Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на службу и не имеющих детей. Считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащему", — сказала она на заседании окружной думы.

Омбудсмен отметила, что инициативу уже оформили и запускают на федеральные площадки. При этом идею по созданию банка спермы бойцов СВО в пух и прах уже раскритиковала глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В беседе с изданием "Подъём" депутат заявила, что с позиции традиционных семейных ценностей ребёнок — это плод любви мужчины и женщины, поэтому он должен появляться на свет естественным путём. Останина также допустила, что после рождения ребёнка некоторые россиянки могут начать шантажировать доноров, чтобы стрясти с них алименты.