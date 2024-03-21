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21 марта, 19:23

В российском регионе захотели создать банк спермы бездетных бойцов СВО

Омбудсмен Стребкова: В Югре хотят создать банк спермы бездетных участников СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе планируют создать банк спермы бездетных участников спецоперации (СВО), сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Стребкова. По её словам, он станет дополнением к банку ДНК военнослужащих, сообщает Ura.ru.

"Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на службу и не имеющих детей. Считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащему", — сказала она на заседании окружной думы.

Омбудсмен отметила, что инициативу уже оформили и запускают на федеральные площадки. При этом идею по созданию банка спермы бойцов СВО в пух и прах уже раскритиковала глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В беседе с изданием "Подъём" депутат заявила, что с позиции традиционных семейных ценностей ребёнок — это плод любви мужчины и женщины, поэтому он должен появляться на свет естественным путём. Останина также допустила, что после рождения ребёнка некоторые россиянки могут начать шантажировать доноров, чтобы стрясти с них алименты.

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Ранее Life.ru писал, что Совфед одобрил закон о механизме освобождения бойцов СВО от уголовного наказания. Норма не будет действовать против лиц, судимых за совершение ряда преступлений. Речь, в частности, идёт о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и терроризме.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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