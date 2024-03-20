Совфед одобрил закон о механизме освобождения бойцов СВО от уголовного наказания

Механизм распространяется на тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт в период её проведения, а также действия военного положения и военного времени. Он не будет касаться подозреваемых, обвиняемых и заключённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, отдельные преступления против конституционного строя, безопасности общества и государства. При заключении контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осуждённых будет изменён на условный срок.