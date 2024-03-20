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20 марта, 10:50

Совфед одобрил закон о механизме освобождения бойцов СВО от уголовного наказания

Совет Федерации одобрил закон о механизме освобождения от уголовной ответственности россиян, по контракту отправившихся служить в зону проведения спецоперации. Документ дополнит Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Механизм распространяется на тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт в период её проведения, а также действия военного положения и военного времени. Он не будет касаться подозреваемых, обвиняемых и заключённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, отдельные преступления против конституционного строя, безопасности общества и государства. При заключении контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осуждённых будет изменён на условный срок.

Суд признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания
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Напомним, о планах Госдумы рассмотреть вышеназванный законопроект стало известно в начале марта. Норма касается лиц, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, а также осуждённых. Уже ко II чтению появилась поправка, запрещающая заключать такие контракты, в частности, педофилам.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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