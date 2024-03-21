СМИ узнали, почему Киев отказался от списка "спонсоров войны"

Украинские власти отказались от ведения так называемого перечня "спонсоров войны" из-за давления со стороны Франции и Китая. Об этом узнало агентство Reuters.

Этот же источник намекнул на влияние со стороны Парижа. Утверждается, что Франция требовала от Киева исключить из списка сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin. Ранее аналогичное требование к Украине выдвинул и Китай. Как считают авторы материала, решение Незалежной пойти на уступки говорит о её трудностях с сохранением международной поддержки.