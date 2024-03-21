СМИ узнали, почему Киев отказался от списка "спонсоров войны"
Reuters: Киев отказался от списка "спонсоров войны" из-за давления КНР и Франции
Украинские власти отказались от ведения так называемого перечня "спонсоров войны" из-за давления со стороны Франции и Китая. Об этом узнало агентство Reuters.
"Это Китай, но не только Китай", — приводит слова источника агентство.
Этот же источник намекнул на влияние со стороны Парижа. Утверждается, что Франция требовала от Киева исключить из списка сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin. Ранее аналогичное требование к Украине выдвинул и Китай. Как считают авторы материала, решение Незалежной пойти на уступки говорит о её трудностях с сохранением международной поддержки.
Напомним, что накануне украинские власти решили отказаться от списка компаний, которые Киев нарекал "международными спонсорами войны". Данный перечень публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Незалежной, в него попало множество крупных иностранных компаний.
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