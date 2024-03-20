Киев перестал вести список "спонсоров войны"

Украинские власти решили отказаться от списка компаний, которые Киев нарекал "международными спонсорами войны". Данный перечень публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Незалежной, в него попало множество крупных иностранных компаний, в частности Auchan и Mondelez International.

Как сообщает пресс-служба украинского кабмина, решение о сворачивании списка было принято по итогам заседания, в котором приняли участие представители Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), Генпрокуратуры и НАПК. Кроме того, в обсуждениях участвовали дипломаты большого количества стран: послы Франции, Австрии, Италии, Японии, Турции, Венгрии, а также временно поверенные по делам посольств США, Бельгии, Финляндии, Греции и представительства Евросоюза на Украине.

"Была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнёров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "международных спонсоров войны". И, соответственно, негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии", — указано в сообщении, опубликованном на сайте украинского кабмина.