Украина внесла сеть фастфуда Subway в список "спонсоров войны"
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway.
В НАПК объяснили это решение тем, что более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке России, уплачивая "сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ".
К слову, Национальное агентство по предотвращению коррупции раздаёт титулы "спонсоров войны" направо и налево. Так, например, в списке уже есть компания Nestle, производитель морепродуктов Vici, PepsiCo и Mars и другие компании и холдинги.
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