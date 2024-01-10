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10 января, 14:57

Украина внесла сеть фастфуда Subway в список "спонсоров войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway.

В НАПК объяснили это решение тем, что более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке России, уплачивая "сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ".

Украина сочла AliExpress "спонсором войны"
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К слову, Национальное агентство по предотвращению коррупции раздаёт титулы "спонсоров войны" направо и налево. Так, например, в списке уже есть компания Nestle, производитель морепродуктов Vici, PepsiCo и Mars и другие компании и холдинги.

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Александра Вишнякова
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