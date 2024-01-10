Украина внесла сеть фастфуда Subway в список "спонсоров войны"

В НАПК объяснили это решение тем, что более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке России, уплачивая "сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ".

К слову, Национальное агентство по предотвращению коррупции раздаёт титулы "спонсоров войны" направо и налево. Так, например, в списке уже есть компания Nestle, производитель морепродуктов Vici, PepsiCo и Mars и другие компании и холдинги.