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13 января, 20:00

PepsiCo запретила украинским маркетологом упоминать в рекламе конфликт или ВСУ

Американская компания PepsiCo выдвинула украинским маркетологам жёсткий список требований к рекламе своей продукции. В частности, там не должно быть никаких упоминаний о вооружённом конфликте и ВСУ, а также других намёков на поддержку Киева.

Актуальный перечень рекламных табу опубликовала организация B4Ukraine, которая мониторит иностранные компании, не покинувшие РФ после начала СВО. Аполитичные требования PepsiCo озвучила украинским партнёрам ещё прошлой осенью.

"НИКАКИХ: упоминаний о войне, военных действиях, агрессии, военнослужащих, Вооружённых силах Украины. НИКАКОЙ: поддержки Украины и армии. НИКАКИХ: негативных коннотаций, создающих ощущение "небезопасности", — гласит вырезка из рассылки.

Украина внесла сеть фастфуда Subway в список "спонсоров войны"
Украина внесла сеть фастфуда Subway в список "спонсоров войны"

Напомним, украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции в сентябре прошлого года объявила PepsiCo и Mars "спонсорами войны" из-за работы в России. Также в списке есть компания Nestle, производитель морепродуктов Vici и AliExpress.

Обложка ©

Flickr / Ben Schumin

Илья Пушкарев
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