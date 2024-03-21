Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал о том, что на самом деле мирные переговоры об урегулировании украинского конфликта могли начаться ещё несколько месяцев назад. Как он написал в статье в Substack, этому помешали угрозы Соединённых Штатов в адрес Владимира Зеленского.

В материале указывается, что переговоры по конфликту на Украине могли начаться несколько месяцев назад. Как подчёркивает автор, ещё до переизбрания президента РФ Владимира Путина и военной деградации Зеленского.

"Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: "Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно", — говорится в статье.

Помимо того, лауреат Пулитцеровской премии убеждён, что в Вашингтоне принимают маловероятные шансы на победу киевского режима. Также его источники рассказали, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден взял курс на противостояние так называемой "российской угрозе" и не собирается его сменять.

"У Украины нет пути к победе, и [конфликт] завершится тем, что Путин станет исторической иконой в России, которая вернёт национальную жемчужину, то есть Харьков, у Запада", — сообщает собеседник Херша.