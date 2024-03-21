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21 марта, 20:26

Кадыров призвал силовиков в Чечне быть готовыми отразить угрозу во благо России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл в четверг, 21 марта, совещание с руководителями силовых ведомств. Как написал политический деятель в телеграм-канале, во время мероприятия он призвал чеченских силовиков быть готовыми в любой момент отразить угрозу России.

По словам Кадырова, сначала принимавшие участие во встрече люди обсуждали проведение прошедших недавно президентских выборов. Помимо того, поднимались вопросы о преступлениях в бюджетной сфере, также обсуждалось противодействие коррупции и применение жёсткого подхода в профилактике незаконного оборота наркотиков и лекарств.

Глава Чечни заявил, что было обращено внимание на командиров силовых подразделений. Кадыров подчеркнул, что они должны находиться в состоянии постоянной боевой готовности и обучать своих подчинённых военному делу.

"Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", — отметил чиновник, выразив свою уверенность в том, что руководство силовых структур отнесётся к выполнению поставленных задач со всей ответственностью.

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Ранее Кадыров заявил, что россияне избрали на пост президента РФ самого мудрого и дальновидного политика современности. Так он прокомментировал победу на выборах действующего российского лидера Владимира Путина.

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Telegram / Kadyrov_95

Алексей Соловьёв
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