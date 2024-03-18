Кадыров заверил, что Чечня будет и дальше поддерживать курс президента РФ
Рамзан Кадыров. Обложка © Елена Афонина / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что россияне избрали на пост президента РФ самого мудрого и дальновидного политика современности. Так политик прокомментировал победу действующего российского лидера Владимира Путина.
"Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента Российской Федерации сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Он от всей души поздравил Путина с рекордно высокими показателями на выборах, а также добавил, что Чечня продолжит "всецело поддерживать курс национального лидера", чего бы это ни стоило. Кадыров заверил, что, "будучи верными пехотинцами", жители его региона готовы выполнить любой приказ президента и пожертвовать собой ради благополучия страны.
Напомним, выборы президента в России уже завершились. В результате обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28%. В Чечне за политика проголосовало 98,99% населения. Сейчас российский лидер получает поздравления от политических деятелей из разных стран.