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Кадыров заверил, что Чечня будет и дальше поддерживать курс президента РФ

18 марта, 12:38
Рамзан Кадыров. Обложка © Елена Афонина / ТАСС

Рамзан Кадыров. Обложка © Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что россияне избрали на пост президента РФ самого мудрого и дальновидного политика современности. Так политик прокомментировал победу действующего российского лидера Владимира Путина.

"Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента Российской Федерации сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он от всей души поздравил Путина с рекордно высокими показателями на выборах, а также добавил, что Чечня продолжит "всецело поддерживать курс национального лидера", чего бы это ни стоило. Кадыров заверил, что, "будучи верными пехотинцами", жители его региона готовы выполнить любой приказ президента и пожертвовать собой ради благополучия страны.

Евросоюз недоволен, как прошли выборы в России
Евросоюз недоволен, как прошли выборы в России

Напомним, выборы президента в России уже завершились. В результате обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28%. В Чечне за политика проголосовало 98,99% населения. Сейчас российский лидер получает поздравления от политических деятелей из разных стран.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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