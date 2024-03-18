Кадыров заверил, что Чечня будет и дальше поддерживать курс президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что россияне избрали на пост президента РФ самого мудрого и дальновидного политика современности. Так политик прокомментировал победу действующего российского лидера Владимира Путина.

"Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента Российской Федерации сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он от всей души поздравил Путина с рекордно высокими показателями на выборах, а также добавил, что Чечня продолжит "всецело поддерживать курс национального лидера", чего бы это ни стоило. Кадыров заверил, что, "будучи верными пехотинцами", жители его региона готовы выполнить любой приказ президента и пожертвовать собой ради благополучия страны.