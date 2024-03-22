Косметолог рассказала, как избавить кожу от зимней бледности

Чтобы избавиться от бледности кожи после зимы, нужно поменять средство очищения. Об этом "Газете.ru" рассказала врач – косметолог-дерматовенеролог Екатерина Анчикова.

В его составе должны быть кислоты, витамины и активные компоненты, которые качественно смывают не только грязь, но и макияж, не давая накапливаться роговому слою. К тому же весной не так нужна сильная липидная защита. Если кожа стала ещё и сухой, эксперт рекомендует использовать гидрофильное масло или пенку. Кроме того, нужно обязательно наносить тонер на очищенную кожу лица.

"В его составе должны находиться экстракты растений и гиалуроновая кислота. Тонер придаёт коже правильное сияние, так как успокаивает и увлажняет её, подготавливая к дальнейшему уходу. К тому же тонер дополняет процесс очищения, удаляя омертвевшие клетки эпидермиса, тем самым способствуя более активному потреблению кислорода и правильному выделению кожного сала", — рассказала Анчикова.

Она также порекомендовала включить в комплексный уход сыворотку, в состав которой входят витамины, антиоксиданты и экстракты растений, которые придают коже сияние и свежесть. Сыворотки нужно выбирать по типу кожи. Если наблюдаются возрастные изменения, средства должны быть с коллагеном. А тем, у кого сухая и стянутая кожа, рекомендуется продукт, в составе которого есть гиалуроновая кислота.

Чтобы помочь коже "проснуться" и заставить клетки работать активнее, можно дважды в неделю наносить маски: классические тканевые либо специальные ночные. В ней должны быть витамины, а ещё полезные масла, увлажняющие, оздоравливающие и питающие кожу. В качестве бонус-совета эксперт порекомендовала делать самомассаж.