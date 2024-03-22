Диетолог назвал главные опасности популярной чесночной диеты

Популярная чесночная диета имеет свои подводные камни, рассказал РИА "ФедералПресс" диетолог Андрей Бобровский. По его словам, чеснок обладает многими полезными свойствами: антибактериальным, противогрибковым, а также противовирусным. Этот продукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина. Но вот похудеть он вряд ли поможет.

"Употреблять чеснок и получать усиленный метаболизм — это из разряда фантастики, это не подтверждено доказательной медициной. Косвенное влияние возможно в виде снижения суточной калорийности рациона", — пояснил Бобровский.

При чесночной диете предлагается съедать продукт на голодный желудок, однако это опасно, предупредил эксперт. Ведь в результате такого питания может начаться раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, а то и аллергическая реакция.