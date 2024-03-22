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21 марта, 22:13

В Киеве публично оскорбили Орбана, назвав его "диктатором и изгоем"

Депутат Верховной рады Геращенко назвала премьера Венгрии Орбана "диктатором"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан. Обложка © Flickr / EU2017EE Estonian Presidency

Глава венгерского правительства Виктор Орбан. Обложка © Flickr / EU2017EE Estonian Presidency

В Киеве действующего главу венгерского правительства Виктора Орбана назвали изгоем и диктатором. С таким заявлением в рамках проходящего на территории украинской столицы форума по безопасности выступила депутат Верховной рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями — такими, как орбановская демократия", — заявила парламентарий.

Рядом с ней во время мероприятия находился председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Он попытался перебить свою коллегу, однако у него этого не получилось. В итоге законотворцу пришлось ограничиться демонстративным негодованием.

Помимо этого, Геращенко высказалась по поводу нынешней партии власти на Украине — политической фракции Владимира Зеленского "Слуга народа". Депутат заявила, что пропрезидентские политики продвигают тезис о том, что диктатура поможет Незалежной. В связи с этим она призвала строить другую модель государственного устройства.

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В Киеве и ранее позволяли себе резкие высказывания в адрес зарубежных политиков. Недавно под раздачу попал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно исказил имя китайского дипломата.

Алексей Соловьёв
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