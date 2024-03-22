В Киеве публично оскорбили Орбана, назвав его "диктатором и изгоем"

В Киеве действующего главу венгерского правительства Виктора Орбана назвали изгоем и диктатором. С таким заявлением в рамках проходящего на территории украинской столицы форума по безопасности выступила депутат Верховной рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями — такими, как орбановская демократия", — заявила парламентарий.

Рядом с ней во время мероприятия находился председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Он попытался перебить свою коллегу, однако у него этого не получилось. В итоге законотворцу пришлось ограничиться демонстративным негодованием.

Помимо этого, Геращенко высказалась по поводу нынешней партии власти на Украине — политической фракции Владимира Зеленского "Слуга народа". Депутат заявила, что пропрезидентские политики продвигают тезис о том, что диктатура поможет Незалежной. В связи с этим она призвала строить другую модель государственного устройства.