Стоит остерегаться: Алюминиевая посуда названа виновником неврологических расстройств

Стоит с большой осторожностью выбирать себе посуду, ведь некоторые материалы очень опасны, посоветовал в разговоре с РИА "ФедералПресс" диетолог Андрей Бобровский. Он порекомендовал пользоваться посудой из нержавейки, эмали, чугуна, стекла и керамики.

"От свинцовой посуды лучше отказаться. Стоит быть осторожными и с медной посудой. Если у неё нет защитного покрытия, то её лучше не использовать. Самой безопасной считается посуда из нержавеющей стали, эмали, стекла, керамики и чугуна", — рассказал Бобровский.

Вредной также считается алюминиевая посуда, ведь с кислотой и щёлочью металл вымывается, оседая в организме. Из-за этого у человека случаются неврологические расстройства. Тефлоновых кастрюль и сковород лучше остерегаться, ведь они выделяют токсичные пары. В пластиковой содержатся фолаты, угнетающие эндокринную систему и нарушающие гормональный баланс.