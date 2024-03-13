Почему в СССР не могли жить без гранёного стакана: 6 неочевидных преимуществ

История гранёного стакана в СССР тянется ещё с сентября 1943 года. Именно тогда он впервые был создан в Советском Союзе. С этого года данный предмет посуды постепенно набирал популярность. Вскоре его начали использовать повсеместно. Но почему стакан гранёный в СССР был настолько популярен и какие хитрые штуки можно было с ним творить?

1. Универсальность

Гранёный стакан СССР позволял пить любые напитки. Фото © ТАСС / Лев Портер

Гранёный стакан в СССР состоял из 12–20 граней (в зависимости от типа). Благодаря удобной форме и относительно большому объёму (250 миллилитров), из него можно было пить любые напитки — газировку, чай и что-нибудь погорячее.

Любители прикоснуться к ностальгии могут отправиться в путешествие на поезде и заказать в нём чай. С вероятностью 90% напиток принесут именно в нём. Также у некоторых россиян дома остался такой стакан ещё со времён СССР.

2. Низкая цена

В Советском Союзе посуду создавали из разных материалов. Были и фарфоровые изделия, и даже керамические. Однако достать их могли только представители высших социальных слоёв СССР. Обычные люди не придавали столь большого значения материалу, из которого сделана посуда. Они, наоборот, руководствовались принципом "чем дешевле, тем лучше".

С 1943 года гранёные стаканы штамповались на заводах миллионными партиями, которые потом рассылали по всему Союзу. Из-за того, что рынок был переполнен посудой, она стоила очень дёшево, и позволить такой экземпляр себе могла любая семья.

3. Мода

Никому не было важно, сколько грамм в гранёном стакане — его покупали, потому что это было модно. Фото © Getty Images / Paolo KOCH / Gamma-Rapho

Когда каждый день видишь один и тот же предмет посуды в руках у всех вокруг, вопрос, почему стакан гранёный в СССР был популярен, отпадает сам по себе. Кухонный предмет использовали везде: в поездах, кафе, автоматах с газировкой. К тому же во многих фильмах и даже мультиках (например, "Ну, погоди!") для напитков использовалась именно эта посуда.

Поэтому все граждане СССР старались соответствовать моде. У них работал так называемый "эффект толпы" — "раз все вокруг пьют из гранёных стаканов, то почему я не могу?"

4. Высокая прочность

Советский стакан был очень прочным. Даже при падении изделие не разбивалось. Его высокая прочность достигалась благодаря добавлению в состав специального вещества — окиси свинца. Поэтому граждане Советского Союза знали: если купят предмет быта домой, то он прослужит не один год.

5. Помогал в готовке и на даче

Мука в гранёном стакане оказывалась часто, ведь его использовали для готовки. Фото © ТАСС / Максимов Павел

Гранёный стакан в СССР использовался хозяйками при создании некоторых блюд. Например, с помощью него они могли делать заготовку из теста для пельменей. Также предмет быта позволял чётко отслеживать объём продуктов при готовке. Его вместимость составляет 250 миллилитров воды. Поэтому он использовался в том числе как мерный стакан. Дачники тоже любили эту тару — она использовалась при выращивании рассады.

6. Возможность выбрать "комплектацию" при покупке

На то, сколько стоит гранёный стакан в СССР, влиял его тип. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Цена зависела от того, сколько граней в таком стакане. Можно было выбрать любой предмет быта, в зависимости от бюджета. Например, десятигранный стакан во времена СССР стоил 3 копейки, двенадцатигранный — 7, двадцатигранный — 14. Также были модели с 14, 16 и 18 гранями.