В России создали беззвучный матрас против пролежней

В Сеченовском университете Минздрава РФ специалисты управляемых бионических систем создали прототип тонкого и беззвучного матраса, спасающего от пролежней. Он необходим для массажа лежачих больных, пишет "Газета.ru" со ссылкой на представителей университета.

Как объяснили изданию, предпочитаемые многими матрасы с воздушными камерами сильно шумят из-за компрессора, что мешает спать пациентам. А вот прототип матраса, сделанный с использованием кольцевых актуаторов, которые оказывают точечное давление на тело пациента, не создают столько шума. Каждый актуатор — это ячейка с двумя электродами и минеральным маслом. Электроды притягиваются друг к другу с помощью тока и вытесняют масло к краям ячейки.

"Противопролежневый матрас по сути легко массирует тело пациента и помогает восстановить кровоток. Использование актуаторов позволяет избежать главного недостатка обычных ячеистых матрасов: наше устройство не генерирует посторонние шумы, так как ему не нужен компрессор. Кроме того, наш матрас очень тонкий, не более сантиметра — поэтому при хранении не займёт много места", — пояснил заведующий лабораторией Алексей Максимкин.

Чтобы все актуаторы работали, нужно всего 5 Ватт потребляемой мощности. При этом матрас покрыт изолирующим материалом, так что током спящего не ударит. Сейчас учёные бьются над созданием массажных накидок для водителей по этой же технологии. Что касается матраса, его прототип будут готовы протестировать уже к концу этого года.