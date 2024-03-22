Газета "Вечерняя Москва" удостоилась премии за лучшее корпоративное видео
"Вечерняя Москва" получила награду за лучший имиджевый фильм
Заместитель главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Яна Портнова, член наблюдательного совета, директор проектов, основатель Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Екатерина Коляда, директор медиацентра АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Елена Плешивцева. Обложка © "Вечерняя Москва"
Газета "Вечерняя Москва" получила награду на Ежегодном национальном конкурсе "Лучшее корпоративное видео России – 2024" в номинации "Имиджевые фильмы". Так организаторы конкурса оценили мини-фильм об истории самой старой газеты страны.
Член наблюдательного совета, директор проектов, основатель Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Екатерина Коляда поздравила "Вечернюю Москву" с созданием первого исторического фильма и пожелала активно развиваться в этом направлении. По словам главного редактора газеты Александра Куприянова, работа над фильмом велась на протяжении двух месяцев. Для этого использовались фото- и видеоархивы. А музыку к фильму написал звукорежиссёр "Вечёрки".
"Сегодня "Вечерняя Москва" — это не просто газета, это медиахолдинг. Само время поставило печать качества и долгожительства, но "Вечёрка" не стоит на месте и остаётся вечно молодой! Мы благодарны жюри за высокую оценку нашей работы и поздравляем всех награждённых", — сообщил Куприянов.
Ранее редакцию газеты посетили с экскурсией именные стипендиаты правительства столицы, а также члены студенческих парламентских. Они признались, что предпочитают печатную прессу электронной.