Газета "Вечерняя Москва" удостоилась премии за лучшее корпоративное видео

Газета "Вечерняя Москва" получила награду на Ежегодном национальном конкурсе "Лучшее корпоративное видео России – 2024" в номинации "Имиджевые фильмы". Так организаторы конкурса оценили мини-фильм об истории самой старой газеты страны.

Член наблюдательного совета, директор проектов, основатель Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Екатерина Коляда поздравила "Вечернюю Москву" с созданием первого исторического фильма и пожелала активно развиваться в этом направлении. По словам главного редактора газеты Александра Куприянова, работа над фильмом велась на протяжении двух месяцев. Для этого использовались фото- и видеоархивы. А музыку к фильму написал звукорежиссёр "Вечёрки".

"Сегодня "Вечерняя Москва" — это не просто газета, это медиахолдинг. Само время поставило печать качества и долгожительства, но "Вечёрка" не стоит на месте и остаётся вечно молодой! Мы благодарны жюри за высокую оценку нашей работы и поздравляем всех награждённых", — сообщил Куприянов.