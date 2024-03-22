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22 марта, 01:00

Россиян предупредили об опасных последствиях мытья головы известным способом

Реабилитолог Агапова: Если мыть голову вниз головой, можно потерять ориентацию

Привычка мыть голову над ванной может обернуться опасными последствиями, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" физический реабилитолог София Агапова.

По её словам, со здоровым человеком за несколько минут ничего не случится. Но если стоять дольше, может произойти напряжение шеи, спины и плеч. К тому же при ряде заболеваний эта поза вообще противопоказана. Например, повышается внутриглазное давление, что опасно при глаукоме. При заболевании ЛОР-органов, вероятнее всего, усилится отёк, у гипертоников — повысится давление, у людей с анемией может закружиться голова.
"Людям с анемией нужно аккуратно подниматься из наклона, потому что у них может закружиться голова и они потеряют ориентацию в пространстве. Если есть защемление нервных тканей в позвоночном столбе, то у человека могут усилиться боли", — пояснила Агапова.

По мнению специалиста, оптимальные с точки зрения безопасности позы для мытья головы — сидя или стоя.

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Ранее косметолог рассказала, что действие цинка прекрасно отражается на здоровье волос: он помогает бороться с перхотью и их выпадением. Цинк регулирует работу сальных желёз. Поэтому его нередко используют и в средствах для проблемной кожи лица.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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