Россиян предупредили об опасных последствиях мытья головы известным способом
Реабилитолог Агапова: Если мыть голову вниз головой, можно потерять ориентацию
Привычка мыть голову над ванной может обернуться опасными последствиями, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" физический реабилитолог София Агапова.
По её словам, со здоровым человеком за несколько минут ничего не случится. Но если стоять дольше, может произойти напряжение шеи, спины и плеч. К тому же при ряде заболеваний эта поза вообще противопоказана. Например, повышается внутриглазное давление, что опасно при глаукоме. При заболевании ЛОР-органов, вероятнее всего, усилится отёк, у гипертоников — повысится давление, у людей с анемией может закружиться голова.
"Людям с анемией нужно аккуратно подниматься из наклона, потому что у них может закружиться голова и они потеряют ориентацию в пространстве. Если есть защемление нервных тканей в позвоночном столбе, то у человека могут усилиться боли", — пояснила Агапова.
По мнению специалиста, оптимальные с точки зрения безопасности позы для мытья головы — сидя или стоя.
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