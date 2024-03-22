Россиян предупредили об опасных последствиях мытья головы известным способом

По мнению специалиста, оптимальные с точки зрения безопасности позы для мытья головы — сидя или стоя.

Трихолог объяснила, почему мы всё это время сушили волосы неправильно

Трихолог объяснила, почему мы всё это время сушили волосы неправильно

Ранее косметолог рассказала, что действие цинка прекрасно отражается на здоровье волос: он помогает бороться с перхотью и их выпадением. Цинк регулирует работу сальных желёз. Поэтому его нередко используют и в средствах для проблемной кожи лица.