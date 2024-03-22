В Чехии рассказали о новом подарке Праги для ВСУ

Чешские власти безвозмездно направили киевскому режиму свои вертолёты Ми-24/35. Как передаёт новостной портал denikn.cz со ссылкой на соответствующее заявление главы Минобороны Чехии Яны Черноховой, эти боевые машины являются последними из восьми оставшихся, произведённых ещё в Советском Союзе.

"Чехия передала Украине последние два из восьми остававшихся у Минобороны вертолётов советского производства Ми-24/35, которые прослужили ВВС республики более 40 лет", — говорится в сообщении.

Также в чешском оборонном ведомстве подчеркнули, что у Праги больше не осталось какой-либо другой военной техники для того, чтобы подарить её украинским властям. Помимо того, отмечается, что кабинет министров этого европейского государства ещё две недели назад одобрил в закрытом режиме передачу Ми-24/35 Вооружённым силам Украины.