В Чехии рассказали о новом подарке Праги для ВСУ
Минобороны Чехии: Прага передала ВСУ последние вертолёты Ми-24/35
Чешские власти безвозмездно направили киевскому режиму свои вертолёты Ми-24/35. Как передаёт новостной портал denikn.cz со ссылкой на соответствующее заявление главы Минобороны Чехии Яны Черноховой, эти боевые машины являются последними из восьми оставшихся, произведённых ещё в Советском Союзе.
"Чехия передала Украине последние два из восьми остававшихся у Минобороны вертолётов советского производства Ми-24/35, которые прослужили ВВС республики более 40 лет", — говорится в сообщении.
Также в чешском оборонном ведомстве подчеркнули, что у Праги больше не осталось какой-либо другой военной техники для того, чтобы подарить её украинским властям. Помимо того, отмечается, что кабинет министров этого европейского государства ещё две недели назад одобрил в закрытом режиме передачу Ми-24/35 Вооружённым силам Украины.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с начала конфликта на Украине Евросоюз передал Киеву оружия на 31 миллиард евро. Касательно поставок снарядов Боррель отметил, что всего было передано около 500 тысяч боеприпасов, однако "если посчитать экспорт, коммерческие поставки", то европейская промышленность предоставит Киеву ещё около 400 тысяч снарядов.
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