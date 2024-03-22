Диетолог объяснила, почему авокадо нужно есть сразу

Авокадо богато полиненасыщенными жирными кислотами, но есть его нужно как можно быстрее после разрезания, ведь долго взаимодействовать с кислородом ему нельзя, предупредила в эфире радио Sputnik врач – диетолог-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

"Если авокадо полежит, оно будет постепенно темнеть, потому что данный продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами. Они окисляются, если есть доступ кислорода, то есть когда мы снимаем защитную оболочку, когда есть определённая температура или свет. Если мы говорим об авокадо, которое уже окислилось, его употреблять не рекомендуется, поскольку окисленные жиры принесут больше вреда, чем пользы", — пояснила Жаровская.

Однако процесс окисления можно замедлить или приостановить, если хранить продукт правильно. Желательно после нарезания убрать его в тёмное место или в вакуумную упаковку, сбрызнув предварительно тем, что содержит витамин С и органические кислоты вроде сока лимона, яблочного уксуса. Благодаря этому замедлится окисление жиров.

Кроме того, она дала рекомендации, с чем сочетать авокадо: например, с дополнительной клетчаткой, зеленью, которая помогает замедлить усвоение жиров и стимулирует перистальтику кишечника. В такие салаты можно добавлять и белковую пищу: рыбу, птицу, морепродукты. Чтобы чувствовать себя хорошо, белок нужно есть два-три раза в день, посоветовала Жаровская.