Российский "Панцирь" поразил 12 воздушных целей ВСУ в Запорожье

Расчёт ЗРПК "Панцирь-С" управляемыми ракетами поразил 12 воздушных целей ВСУ. Задача была выполнена силами группировки войск "Днепр" в Запорожской области, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Как сообщил заместитель командира зенитного ракетного артиллерийского дивизиона Вадим, во время боевого дежурства было обнаружено массовое скопление воздушных целей, после чего по ним был нанесён удар. О выполнении задачи было доложено командованию, Министерству обороны и высшему руководству.

"В условиях боевой обстановки фактически израсходовали тот боезапас, которым они были заряжены в тот момент, и, израсходовав весь боезапас, который у них был зенитных управляемых ракет, 12 зенитных управляемых ракет и 12 целей было поражено. Плюс ещё были цели поражены зенитными автоматами", — подчеркнул боец.