Россиян предупредили о новой многоходовке мошенников с несколькими звонками

Мошенники начали строить многоходовки, так как люди всё меньше с первого раза попадаются на их уловки, рассказал RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Так, теперь мошенники совершают не один, а несколько звонков. Первый нужен, чтобы получить паспортные данные. Легенда может быть любая. Как правило, это "безобидный" представитель какой-то компании.

Второй звонок — кто-то, сообщающий о попытке взлома личного кабинета гражданина. Голос в трубке предлагает потенциальной жертве "всё исправить", прочитав код из СМС-сообщения. Как только человек называет код, теряет доступ к аккаунту, например, на "Госуслугах".

После этого звонит "работник" банка, сообщающий о необходимости снять со счёта все деньги, чтобы перевести на другой, безопасный.

"И сделать это как можно быстрее, так как неизвестные вот прямо сейчас пытаются получить доступ к сбережениям человека. Связывая в одну логическую цепочку поступившие звонки, но не понимая, что они координируются из одного центра, потенциальная жертва идёт на поводу у мошенников и осуществляет переводы. Поэтому ещё раз подчеркну: нельзя вводить любые коды из СМС, поступивших из непроверенных источников, а безопасных счетов просто не существует в природе", — рассказал Соловьёв.