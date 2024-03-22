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22 марта, 04:38

Водитель, уходя от погони на бешеной скорости, влетел в столб в Москве, двое погибли

SHOT: Автомобиль врезался в столб, уходя от погони в Москве, два человека погибли

Водитель "мицубиси" пытался уйти от погони в Москве и спровоцировал смертельную аварию: легковушка на бешеной скорости влетела в столб. Как сообщает телеграм-канал SHOT, опубликовавший видеозапись с места событий, в результате ДТП два пассажира иномарки погибли.

Автомобиль врезался в столб, уходя от погони в Москве, два человека погибли. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло сегодня рано утром. Водитель иномарки пытался уйти от погони, но не справился с управлением на Стартовой улице и на бешеной скорости врезался в столб. Судя по кадрам с места событий, удар был такой силы, что куски легковушки разлетелись по проезжей части.

Водитель в аварии выжил, его госпитализировали. Два пассажира скончались — их тела извлекали из авто при помощи гидравлических ножниц.

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Ранее в пригороде Махачкалы пьяный лихач на автомобиле Cadillac сбил женщину с ребёнком. Мальчик скончался на месте от полученных травм, женщину госпитализировали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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