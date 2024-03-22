На Украине собираются упразднить категорию ограниченно годных к военной службе

В Верховной раде готовят законопроект об упразднении категории ограниченно годных к военной службе. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на члена оборонного комитета парламента Юрия Здебского.

"Или ты годен, или вообще тебя списали и забыли", — пояснил нардеп смысл документа.

Парламентарий также раскрыл смысл инициативы. По его словам, так планируется создать резерв, а также подготовиться к длительным боевым действиям и "наихудшему сценарию".