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22 марта, 08:16

На Украине собираются упразднить категорию ограниченно годных к военной службе

Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к худшему сценарию

В Верховной раде готовят законопроект об упразднении категории ограниченно годных к военной службе. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на члена оборонного комитета парламента Юрия Здебского.

"Или ты годен, или вообще тебя списали и забыли", — пояснил нардеп смысл документа.

Парламентарий также раскрыл смысл инициативы. По его словам, так планируется создать резерв, а также подготовиться к длительным боевым действиям и "наихудшему сценарию".

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Ранее неизвестные разбросали в Ржищеве Киевской области листовки с призывом саботировать насильственную мобилизацию. На месте обнаружения агиток также произошёл взрыв, там нашли гранаты.

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ТАСС / Максим Паб

Матвей Константинов
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