На Украине собираются упразднить категорию ограниченно годных к военной службе
Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к худшему сценарию
В Верховной раде готовят законопроект об упразднении категории ограниченно годных к военной службе. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на члена оборонного комитета парламента Юрия Здебского.
"Или ты годен, или вообще тебя списали и забыли", — пояснил нардеп смысл документа.
Парламентарий также раскрыл смысл инициативы. По его словам, так планируется создать резерв, а также подготовиться к длительным боевым действиям и "наихудшему сценарию".
Ранее неизвестные разбросали в Ржищеве Киевской области листовки с призывом саботировать насильственную мобилизацию. На месте обнаружения агиток также произошёл взрыв, там нашли гранаты.
ТАСС / Максим Паб