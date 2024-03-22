Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
Песков: СВО из-за вмешательства Запада переросла в войну
ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Спецоперация на Украине из-за вмешательства Запада переросла в войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это необходимо понимать для "внутренней мобилизации".
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда Коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации", — указал он в интервью aif.ru.
Напомним, как уже отмечал Дмитрий Песков, спецоперация приняла форму войны России с Коллективным Западом. По его словам, это может затянуть конфликт, но не изменит ход вещей.