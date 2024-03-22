Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда Коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации", — указал он в интервью aif.ru.