Если Франция отправит свои войска на Украину, то в течение нескольких дней может начаться ядерная война. Соответствующее заявление сделал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

"Если Франция отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней", — сказал он в интервью журналисту Эндрю Наполитано, опубликованном на его ютуб-канале.

Когда интервьюер сказал, что не может представить себе, будто французы однажды проснутся утром и увидят уничтоженный ядерным ударом Париж, Риттер ответил, что этого не произойдёт, поскольку они уже попросту не проснутся.