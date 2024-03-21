"Они не проснутся": В США назвали ошибку Запада, которая приведёт к ядерной войне
Риттер: Отправка французских войск на Украину спровоцирует ядерную войну
Если Франция отправит свои войска на Украину, то в течение нескольких дней может начаться ядерная война. Соответствующее заявление сделал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"Если Франция отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней", — сказал он в интервью журналисту Эндрю Наполитано, опубликованном на его ютуб-канале.
Когда интервьюер сказал, что не может представить себе, будто французы однажды проснутся утром и увидят уничтоженный ядерным ударом Париж, Риттер ответил, что этого не произойдёт, поскольку они уже попросту не проснутся.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюза на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на дерзкие слова французского лидера Эмманюэля Макрона о "красных линиях" глава государства заявил, что страны с подобной позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них никаких "красных линий" не будет.
Напомним, в последние дни со стороны Макрона всё чаще звучат скандальные заявления о России и конфликте на Украине. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Позже Макрон снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную, а 19 марта глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что Париж уже готовит воинский контингент для отправки туда.
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