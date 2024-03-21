Глава Генштаба Франции: Западная помощь Киеву может зайти дальше поставок оружия
Помощь Запада Киеву может быть шире, чем поставки оружия. Об этом заявил глава Генштаба Франции Тьерри Буркхард на встрече с главкомом Вооружённых сил Швеции Микаэлем Бюденом.
"Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений", — приводит слова Буркхарда AFP.
Он напомнил, что власти Украины просили не присылать им зарубежных военных, но НАТО придётся готовиться к любому развитию событий. Буркхард убеждён, что это необходимо, ведь "Россия не верит в то, что Запад может перейти от поставок оружия к прямому участию в конфликте", а значит, нужно продемонстрировать, что "РФ не может задействовать эту логику и двигаться до финала". Генерал также напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который недавними заявлениями постарался продемонстрировать, будто знает, что стоит на кону в Незалежной.
Ранее Макрон озвучил инициативу об отправке западных войск на Украину. Позднее это высказывание вызвало резкое отторжение со стороны его союзников по НАТО. Парижу даже пришлось корректировать изначальное заявление главы государства, но, по данным Службы внешней разведки РФ, Пятая республика действительно готовится направить свои войска в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине около 2000 человек. Во Франции тем временем всё опровергают. Также стало известно, что французская сторона рассматривает границу Украины с Белоруссией как возможное место дислокации своих войск. В Раде заявили, что таким образом планируется высвободить солдат ВСУ с этого направления.
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