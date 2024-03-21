Глава Генштаба Франции: Западная помощь Киеву может зайти дальше поставок оружия

Он напомнил, что власти Украины просили не присылать им зарубежных военных, но НАТО придётся готовиться к любому развитию событий. Буркхард убеждён, что это необходимо, ведь "Россия не верит в то, что Запад может перейти от поставок оружия к прямому участию в конфликте", а значит, нужно продемонстрировать, что "РФ не может задействовать эту логику и двигаться до финала". Генерал также напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который недавними заявлениями постарался продемонстрировать, будто знает, что стоит на кону в Незалежной.