Умер сын легендарного советского маршала Семёна Будённого

Экс-президент Федерации конного спорта СССР и России (ФКСР) Михаил Будённый скончался в возрасте 79 лет. Причины смерти пока не сообщаются.

"С прискорбием сообщаем о кончине Михаила Семёновича Будённого. Увлечённый конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене", — сообщили в федерации в пятницу, 22 марта.

Будённый возглавлял национальную конноспортивную федерацию с 1984 по 1993 год и всё время посвящал любимому делу. С 1990-го по 1995-й он состоял в Бюро Международной федерации конного спорта — это, как указали в Федерации, позволило внести весомый вклад в развитие конного спорта в России.

"Михаил Семёнович был практиком конного дела — сев в седло в раннем возрасте, он выполнил норматив "мастера спорта". До последних лет этот удивительный человек находил в себе силы для посещения соревнований, участия в награждении юных всадников, оставался в самом центре конной жизни страны", — подчеркнули там.

В Федерации конного спорта выразили соболезнования близким Будённого и пообещали сообщить позже о времени и месте похорон. Отметим, что Михаил Будённый — сын легендарного командира Первой конной армии, советского маршала Семёна Будённого.