Врач развеяла популярный миф о запрете есть перед анализами

Некоторые люди считают, что перед сдачей анализов необходимо голодать в течение 6–12 часов, чтобы результаты были достовернее. Так ли это на самом деле, рассказала аллерголог-иммунолог, сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Айшат Идармачева.

По словам эксперта, перед сдачей большинства анализов необязательно голодать. Это касается исследований на уровень гормонов щитовидной железы, вирусов, антител, витамина D, альбумина, билирубина, а также общего анализа крови, СОЭ, исследования функции печени и почек и других.

При этом всё же существует ряд анализов, перед которыми придётся не есть от восьми до 12 часов. Это касается тестов на глюкозу, липопротеины различной плотности, витамин B и железо. В этот же список попадают исследования, на результаты которых влияет всасываемость питательных веществ.

Медик обратила внимание на то, что маленьким детям трудно обходиться без еды долгое время из-за меньшего объёма желудка, поэтому не стоит заставлять ребёнка голодать дольше восьми часов.

"Объём желудка новорождённого составляет всего 10–20 мл, а взрослого — 1,5–4 литра. Поэтому не стоит заставлять ребёнка голодать дольше восьми часов перед сдачей анализов. Для детей младше 12 лет это время можно сократить до шести часов, а для детей первого года жизни — до трёх часов", — пояснила Идармачева в беседе с RuNews24.