ВС РФ предстоит "отодвигать" врага в новых регионах, заявили в Кремле
Песков: В новых регионах предстоит "отодвигать" врага и освобождать территорию
ВС России предстоит освобождать подконтрольные ВСУ территории в новых регионах нашей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что это необходимо для безопасности граждан.
"Наши новые регионы, да, там ещё надо выходить на границы, надо освобождать территорию, надо отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои-военные и занимаются", — сказал он.
Ранее Дмитрий Песков констатировал, что спецоперация превратилась в войну. По его словам, всё из-за вмешательства Запада в ход конфликта.
VK / Минобороны России