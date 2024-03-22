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22 марта, 10:18

ВС РФ предстоит "отодвигать" врага в новых регионах, заявили в Кремле

Песков: В новых регионах предстоит "отодвигать" врага и освобождать территорию

ВС России предстоит освобождать подконтрольные ВСУ территории в новых регионах нашей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что это необходимо для безопасности граждан.

"Наши новые регионы, да, там ещё надо выходить на границы, надо освобождать территорию, надо отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои-военные и занимаются", — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков констатировал, что спецоперация превратилась в войну. По его словам, всё из-за вмешательства Запада в ход конфликта.

Песков пояснил свои слова о том, что Россия находится в состоянии войны
Песков пояснил свои слова о том, что Россия находится в состоянии войны
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VK / Минобороны России

Александр Юнашев
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