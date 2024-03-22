Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил свои слова о том, что Россия находится в состоянии войны. По словам представителя Кремля, это не означает юридического статуса.

"По сути, после того как Коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре", — уточнил Песков на брифинге.

При этом Песков подчеркнул, что фактически началась война после того, как Коллективный Запад всё больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлечённости в конфликт.