Песков пояснил свои слова о том, что Россия находится в состоянии войны
Песков: Де-юре статус СВО сохранился, но де-факто для России она стала войной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил свои слова о том, что Россия находится в состоянии войны. По словам представителя Кремля, это не означает юридического статуса.
"По сути, после того как Коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре", — уточнил Песков на брифинге.
При этом Песков подчеркнул, что фактически началась война после того, как Коллективный Запад всё больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлечённости в конфликт.
Напомним, ранее Песков заявил, что СВО из-за вмешательства Запада переросла в войну. Каждый гражданин должен это понимать для своей внутренней мобилизации, отметил представитель Кремля.
ТАСС / Сергей Карпухин