Регион

Уведомления отключены

22 марта, 10:08
3721

Песков пояснил свои слова о том, что Россия находится в состоянии войны

Песков: Де-юре статус СВО сохранился, но де-факто для России она стала войной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил свои слова о том, что Россия находится в состоянии войны. По словам представителя Кремля, это не означает юридического статуса.

"По сути, после того как Коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре", — уточнил Песков на брифинге.

При этом Песков подчеркнул, что фактически началась война после того, как Коллективный Запад всё больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлечённости в конфликт.

Орбан предупредил, что западные войска уже к лету могут появиться на Украине
Орбан предупредил, что западные войска уже к лету могут появиться на Украине

Напомним, ранее Песков заявил, что СВО из-за вмешательства Запада переросла в войну. Каждый гражданин должен это понимать для своей внутренней мобилизации, отметил представитель Кремля.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров