Хозяйкам рассказали, как правильно ухаживать за шторами, чтобы они дольше не теряли внешний вид

Время от времени любые шторы и из натуральных тканей, и синтетические требуют стирки или сухой чистки. По каким признакам можно понять, что пришло время — и занавески пора стирать, рассказала эксперт Валентина Зубанова.

"Можно поймать лучик солнца, тряхнуть штору, и вы там увидите скопление всякой "радости". Также меняется цвет, штора тускнеет. Вы трогаете штору каждый день — открываете, закрываете. В тех местах, где вы обычно касаетесь ткани, она может немного залосниться, если материал позволяет это увидеть", — отметила эксперт Инновационного центра текстильной и лёгкой промышленности в беседе с радио Sputnik.

По её словам, натуральные ткани меньше электризуются и притягивают пыль, чем синтетические. При этом их окрашивают красителями, которые быстрее сходят. Если часто стирать такую штору, она может потускнеть и потерять вид. Поэтому, если нет очевидных пятен или засаливаний, то штору достаточно снять и встряхнуть, выбить пыль и произвести сухую чистку.

Также специалист пояснила, что, прежде чем отправить занавеску в стиральную машину, стоит прочитать рекомендации производителя. На бирках написано, при какой температуре их можно стирать, гладить и какой пользоваться химчисткой. Чёткое соблюдение инструкций приведёт к тому, что штора будет служить дольше, резюмировала Зубанова.