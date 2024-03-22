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22 марта, 12:08

Хозяйкам рассказали, как правильно ухаживать за шторами, чтобы они дольше не теряли внешний вид

Эксперт Зубанова: Не нужно часто стирать шторы из натуральных тканей

Не нужно часто стирать шторы из натуральных тканей. Обложка © Freepik / zinkevych

Не нужно часто стирать шторы из натуральных тканей. Обложка © Freepik / zinkevych

Время от времени любые шторы и из натуральных тканей, и синтетические требуют стирки или сухой чистки. По каким признакам можно понять, что пришло время — и занавески пора стирать, рассказала эксперт Валентина Зубанова.

"Можно поймать лучик солнца, тряхнуть штору, и вы там увидите скопление всякой "радости". Также меняется цвет, штора тускнеет. Вы трогаете штору каждый день — открываете, закрываете. В тех местах, где вы обычно касаетесь ткани, она может немного залосниться, если материал позволяет это увидеть", — отметила эксперт Инновационного центра текстильной и лёгкой промышленности в беседе с радио Sputnik.

По её словам, натуральные ткани меньше электризуются и притягивают пыль, чем синтетические. При этом их окрашивают красителями, которые быстрее сходят. Если часто стирать такую штору, она может потускнеть и потерять вид. Поэтому, если нет очевидных пятен или засаливаний, то штору достаточно снять и встряхнуть, выбить пыль и произвести сухую чистку.

Также специалист пояснила, что, прежде чем отправить занавеску в стиральную машину, стоит прочитать рекомендации производителя. На бирках написано, при какой температуре их можно стирать, гладить и какой пользоваться химчисткой. Чёткое соблюдение инструкций приведёт к тому, что штора будет служить дольше, резюмировала Зубанова.

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5 ошибок при выборе штор, которые совершают все, портя весь интерьер

Ранее россиян предупредили, что микробы всегда выживают после стирки. Для того чтобы окончательно избавиться от микроорганизмов, температура должна быть выше 100 градусов, а это невозможно в обычных стиральных машинах.

Евгения Мосс
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