В Белгородском зоопарке умер лебедь, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ

В Белгородском зоопарке умер лебедь, пострадавший при одном из недавних обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

"Наши героические ветврачи сделали всё возможное, успешно провели сложную операцию, извлекли осколки, но несчастная птица не смогла побороть шок. Не выдержало лебединое сердце. Жаль. До слёз", — говорится в сообщении.

Тем временем сотрудники зоопарка в целях безопасности укрыли всех животных в домиках для зимовки. Им дают специальные ветеринарные седативные препараты, а киперы стараются ещё больше разговаривать с ними и подбадривать. Те хоть и не понимают слов, но хорошо различают интонацию.