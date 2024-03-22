В Белгородском зоопарке умер лебедь, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ
Лебедь из Белгородского зоопарка, погибший в результате украинского обстрела. Обложка © Telegram / Белгородский зоопарк
В Белгородском зоопарке умер лебедь, пострадавший при одном из недавних обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.
"Наши героические ветврачи сделали всё возможное, успешно провели сложную операцию, извлекли осколки, но несчастная птица не смогла побороть шок. Не выдержало лебединое сердце. Жаль. До слёз", — говорится в сообщении.
Тем временем сотрудники зоопарка в целях безопасности укрыли всех животных в домиках для зимовки. Им дают специальные ветеринарные седативные препараты, а киперы стараются ещё больше разговаривать с ними и подбадривать. Те хоть и не понимают слов, но хорошо различают интонацию.
Напомним, Белгородская область, в том числе зоопарк, на протяжении почти двух недель переживают постоянные обстрелы со стороны ВСУ, белый лебедь — не единственная жертва агрессии. Так, 19 марта стало известно о смерти ручной самки кенгуру Гранди, переехавшей в зоопарк в 2019 году. Она любила людей и есть с их рук. В тот же день осколками ранило и лебедя.