В Германии официально признали, что немцы воюют на Украине

В зоне спецоперации на Украине в настоящее время находится 21 гражданин ФРГ, 14 из которых напрямую или косвенно участвуют в боях. Об этом сообщили в МВД Германии на запрос издания Berliner Zeitung.

При этом, по данным издания, "число немецких добровольцев, сражающихся за Украину, намного больше". Также МВД Германии признаёт гибель менее десяти проукраинских наёмников из ФРГ.