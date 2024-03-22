Главный раввин России, поздравляя евреев с Пуримом, призвал не бояться врагов

Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину страны с Пуримом, который в этом году начинают отмечать вечером 23 марта. Как он подчеркнул, этот праздник является не только воспоминанием о чудесном спасении единоверцев в древние времена, но и важным уроком о том, что "врагов не надо бояться".

"Когда мы видим врага, надо не бояться. Кто верит в Бога, тот страха не знает. Сегодняшний Аман, все эти Хамасы и "Хезболлы" того и хотят, чтобы люди жили в страхе. Успешно бороться с этими Аманами можно только в том случае, если ты сам смотришь на жизнь с позитивом, если веришь Богу и полагаешься на помощь Божью. Ни замыслы современного Амана, ни его преступные действия не могут нас уничтожить, потому что Бог с нами и мы с Богом", — говорится в обращении раввина.

По его словам, основной урок Пурима заключается в способности радоваться и радовать окружающих, делиться сладостями с друзьями и помогать нуждающимся. Для этого существуют и все остальные пуримские традиции, добавил Лазар.

Пурим — один из важнейших иудейских праздников, посвящён воспоминаниям о чудесном спасении еврейского народа от истребления во времена персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса). По преданию, персидский царедворец Аман хотел уничтожить еврейский народ из-за еврея Мордехая, который не преклонил перед ним колено. Единственным спасением стало вмешательство царицы Эсфирь, которая раскрыла коварные планы Амана, сумевшего убедить царя подписать указ о геноциде. Этот момент стал началом празднования Пурима.