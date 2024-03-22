Россиянка, которая задушила троих детей проводом в ожидании Антихриста, избежала тюрьмы

Специалисты пришли к выводу, что она не осознаёт характер своих действий и не может руководить ими.

Напомним, трагедия произошла 26 декабря 2022 года. По версии следствия, горе-мать задушила полугодовалую дочку и двух сыновей — 10 и 15 лет. Соседи утверждали, что накануне страшной ночи слышали ссору и молитвы. Женщина рассказала полицейским, что в неё вселился "полуденный бес", который иссушил её, и она готовилась умереть от обезвоживания. Свою квартиру Петрова называла "порталом в ад" и ожидала здесь наступление Апокалипсиса. Женщина бредила, что из старшего сына Сатана хотел сделать Антихриста, а из дочери — вавилонскую блудницу. Задушив детей, она якобы избавила их от бесовского пути, спасая их души для рая.