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22 марта, 14:10

Россиянка, которая задушила троих детей проводом в ожидании Антихриста, избежала тюрьмы

Суд отправил в лечебницу екатеринбурженку Петрову, убившую троих детей

39-летняя жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, которая убила троих детей и потрясла всю Россию, избежала тюремного срока. Как сообщает Ura.ru, Свердловский областной суд направил её на принудительное лечение.

Специалисты пришли к выводу, что она не осознаёт характер своих действий и не может руководить ими.

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Напомним, трагедия произошла 26 декабря 2022 года. По версии следствия, горе-мать задушила полугодовалую дочку и двух сыновей — 10 и 15 лет. Соседи утверждали, что накануне страшной ночи слышали ссору и молитвы. Женщина рассказала полицейским, что в неё вселился "полуденный бес", который иссушил её, и она готовилась умереть от обезвоживания. Свою квартиру Петрова называла "порталом в ад" и ожидала здесь наступление Апокалипсиса. Женщина бредила, что из старшего сына Сатана хотел сделать Антихриста, а из дочери — вавилонскую блудницу. Задушив детей, она якобы избавила их от бесовского пути, спасая их души для рая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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