"Мастерская новых медиа" запустила новый поток с участием иностранных медийщиков

В "Мастерской новых медиа" стартовал новый "учебный год". Первый медиапоток собрал 76 специалистов из 29 регионов России и впервые — участников из Белоруссии и Бельгии. Так, в "Мастерской новых медиа" принимает участие главный редактор мультимедийных проектов информационного агентства "Минск-Новости" Оксана Канашиц, отвечающая за производство видеоконтента для соцсетей крупного белорусского издания.

Спикер "Мастерской новых медиа". Фото © "Мастерская новых медиа"

Бельгию представляет Анна Ева Андерсен, научный сотрудник института международных отношений RWTH Aachen University в Германии, автор блога на "Ютубe", в котором она рассказывает о жизни в Бельгии, Германии и России.

"Этот поток побил все рекорды по количеству заявок: конкурс превысил более 42 человек на место. Это означает, что мы смогли собрать сильнейших, профессиональнейших, интереснейших людей, это накладывает на нас большую ответственность. Мы ставим перед собой важнейшую задачу — не просто обучение медийщиков, а формирование распределённого сообщества медиатехнологов, объединённых единым ценностным полем, объединённых глобальной целью, связанной с развитием нашей страны", — подчеркнула заместитель генерального директора АНО "Диалог регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.

Участники "Мастерской новых медиа". Фото © "Мастерская новых медиа"

Уточняется, что участников потока ждут три очных модуля обучения в Москве, мастер-классы, лекции от лучших экспертов и практиков в области медиа, а также встречи с общественными деятелями, руководителями грантовых институтов, администрации российского президента. Мастерами нового потока являются телерадиоведущий Владимир Соловьёв, медиаменеджер Кристина Потупчик и гендиректор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.

"Мастерская новых медиа" — федеральная образовательная программа для медиа- и PR-технологов. Платформа была создана АНО "Диалог", президентской платформой "Россия — страна возможностей" и мастерской управления "Сенеж".