Вице-президент Международного движения русофилов Сорлин получил гражданство РФ
Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Сорлину, а также его супруге и девятерым детям. Шестеро из них родились во Франции, а трое — в России.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Кроме того, гражданство России получили победительница конкурса "Лидеры России" и участница международного потока Мастерской управления "Сенеж" Вера Фаске-Дикусар, врач и священник, член Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике Марк Андроников, а также французский учёный Василиса Кедрофф и немец Ремо Кирш, переехавший с семьёй в Нижегородскую область.
А ранее Life.ru писал, что 9 января Путин дал российское гражданство американцу Кевину Джонсону. После этого бывший претендент на титул чемпиона мира рассказал о роли российского лидера в жизни спортсменов. Он отметил, что отсутствие представителей РФ на различных соревнованиях является ужасной потерей для международного спорта, добавив, что Путин может помочь всё исправить.