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1 марта, 16:55

Вице-президент Международного движения русофилов Сорлин получил гражданство РФ

Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Сорлину, а также его супруге и девятерым детям. Шестеро из них родились во Франции, а трое — в России.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, гражданство России получили победительница конкурса "Лидеры России" и участница международного потока Мастерской управления "Сенеж" Вера Фаске-Дикусар, врач и священник, член Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике Марк Андроников, а также французский учёный Василиса Кедрофф и немец Ремо Кирш, переехавший с семьёй в Нижегородскую область.

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А ранее Life.ru писал, что 9 января Путин дал российское гражданство американцу Кевину Джонсону. После этого бывший претендент на титул чемпиона мира рассказал о роли российского лидера в жизни спортсменов. Он отметил, что отсутствие представителей РФ на различных соревнованиях является ужасной потерей для международного спорта, добавив, что Путин может помочь всё исправить.

Александра Мышляева
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