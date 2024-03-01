Вице-президент Международного движения русофилов Сорлин получил гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Сорлину, а также его супруге и девятерым детям. Шестеро из них родились во Франции, а трое — в России.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, гражданство России получили победительница конкурса "Лидеры России" и участница международного потока Мастерской управления "Сенеж" Вера Фаске-Дикусар, врач и священник, член Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике Марк Андроников, а также французский учёный Василиса Кедрофф и немец Ремо Кирш, переехавший с семьёй в Нижегородскую область.