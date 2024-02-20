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20 февраля, 13:30

"Российские женщины — лучшие в мире": Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон задумался о женитьбе

Боксёр Кевин Джонсон заявил, что хочет жениться в России

Боксёр Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Боксёр Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Боксёр Кевин Джонсон, который получил гражданство РФ, считает российских женщин самыми лучшими в мире. Спортсмен рассказал, что планирует найти себе жену в нашей стране.

"Ставлю себе задачу жениться в России. Как я не раз говорил, российские женщины — лучшие в мире. Американки и все остальные им проигрывают", — подчеркнул Джонсон в беседе с ТАСС, добавив, что с женщинами, правда, необходимо быть осторожным в любом случае.

Джонсон родился в Соединённых Штатах, спортсмен провёл на профессиональном ринге 60 поединков. Из них — 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения, ещё два боя завершились вничью. Ранее Джонсон проиграл Марку Петровскому по очкам.

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А ранее Life.ru писал, что 9 января президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство американцу Кевину Джонсону. После этого бывший претендент на титул чемпиона мира рассказал о роли российского лидера в жизни спортсменов. Позднее стало известно, что Джонсон намерен сменить фамилию на Владимирович.

Дарья Нарыкова
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