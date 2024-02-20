"Российские женщины — лучшие в мире": Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон задумался о женитьбе
Боксёр Кевин Джонсон заявил, что хочет жениться в России
Боксёр Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Боксёр Кевин Джонсон, который получил гражданство РФ, считает российских женщин самыми лучшими в мире. Спортсмен рассказал, что планирует найти себе жену в нашей стране.
"Ставлю себе задачу жениться в России. Как я не раз говорил, российские женщины — лучшие в мире. Американки и все остальные им проигрывают", — подчеркнул Джонсон в беседе с ТАСС, добавив, что с женщинами, правда, необходимо быть осторожным в любом случае.
Джонсон родился в Соединённых Штатах, спортсмен провёл на профессиональном ринге 60 поединков. Из них — 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения, ещё два боя завершились вничью. Ранее Джонсон проиграл Марку Петровскому по очкам.
А ранее Life.ru писал, что 9 января президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство американцу Кевину Джонсону. После этого бывший претендент на титул чемпиона мира рассказал о роли российского лидера в жизни спортсменов. Позднее стало известно, что Джонсон намерен сменить фамилию на Владимирович.