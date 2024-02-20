"Российские женщины — лучшие в мире": Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон задумался о женитьбе

"Ставлю себе задачу жениться в России. Как я не раз говорил, российские женщины — лучшие в мире. Американки и все остальные им проигрывают", — подчеркнул Джонсон в беседе с ТАСС, добавив, что с женщинами, правда, необходимо быть осторожным в любом случае.