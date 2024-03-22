Врач назвал условия заражения кариесом через поцелуй

Безобидный поцелуй может привести к зубному кариесу. Оказалось, что это заболевание как и любая инфекция, может передаваться через самый простой способ — контактный, рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

"Причина кариеса имеет инфекционную природу — это бактерия Streptococcus Mutans, которая, употребляя простые углеводы, разрушает ткани зубов. Поэтому через поцелуй бактерии, вызывающие кариес, действительно могут передаваться", — объяснил доктор в беседе с "Газетой.ru."

По словам эксперта, бактериям кариеса нужны специфические условия, чтобы они могли себя проявить, например: наличие зубного налёта, участков, которые не подвергаются воздействию очистки или межзубных промежутков. Но, если человек соблюдает правила чистки зубов, регулярно посещает процедуру гигиены полости рта, то у кариозных бактерий не будет шансов проявить себя, то есть, они могут существовать, но не смогут нанести поражения зубам, подчёркивает Сошников.

Врач добавил, что для того, чтобы избежать приобретения кариеса через поцелуй, нужно соблюдать два правила: по возможности просанировать своего партнёра дабы не подвергать опасности здоровье своих зубов, а также не забывать про правильную чистку зубов от налёта и регулярную профессиональную гигиену полости рта.