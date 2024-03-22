Юрист дал три совета, которые оставят людей его профессии без работы

Если вы собираетесь подписывать какой-либо документ, его обязательно нужно прочитать. Такой совет дал юрист Сергей Сорокин. Специалист дал три совета, которые помогут никогда не обращаться за помощью к людям его профессии.

"Читайте всё, что подписываете. Помните, если вы подписали документ, значит, вы ознакомились с ним и согласны. После этого уже нельзя сказать, что вас ввели в заблуждение или вы торопились и не всё прочитали", — озвучил первое правило Сорокин в беседе с "Тульской службой новостей".

Второй совет тоже достаточно несложный, но весьма актуальный — доверяй, но проверяй. К сожалению, в юридической практике таких историй, как "договорились на словах, он обещал, мамой клялся", очень много, отметил эксперт. Сорокин призвал фиксировать все договорённости на бумаге. Так, например, при одалживании денег нужно составить расписку. Если заёмщик не готов к этому — не исключено, что и намерений по возврату средств у него не было.

Третий совет похож на первый, но имеет немного другое значение. Не верьте на слово даже близким. По словам Сорокина, одно только лишь слово ничего не значит, если оно ничем не подкреплено.

"Вам что-то обещают? Попросите доказательства, документы, проверьте, может ли человек выполнить обещание. Если нет, то и верить не стоит, и связываться точно не захочется, а потом и к юристу за помощью идти не придётся", — заключил специалист.