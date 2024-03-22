"Настораживает": Эксперт предупредил об опасности чипов Маска, возвращающих зрение

Компания Илона Маска Neuralink анонсировала выпуск имплантов, способных вернуть зрение даже тем, кто слеп от рождения. Насколько эти устройства безопасны и чего от них ожидать, рассказал международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов.

"Настораживают, как обычно, опережающие сообщения об успехах компании Илона Маска до получения надёжных результатов клинических испытаний. Даже принимая во внимание текущий уровень микрохирургии, все операции на головном мозге чрезвычайно сложны, а в области внедрения в мозг микрочипов, стимулирующих определённые его области, в особенности", — заявил интернет-изданию "Подмосковье сегодня" биотехнолог.

По мнению эксперта, не следует ожидать, что новая технология приведёт к впечатляющим результатам: механизм зрения слишком сложен и добиться полного успеха в его восстановлении, особенно при врождённых патологиях, невероятно трудно. Помимо этого есть риски травматизации при проведении хирургических операций. Также врачи могут получить совсем не тот эффект, на который рассчитывали, пояснил специалист.

Вострухов добавил, что пока до конца не известен срок годности биочипов, кроме того, неясно, как будет меняться их эффективность с течением времени, будет ли мозг "защищаться" от чужеродного источника электрических импульсов. Чтобы ответить на все эти вопросы, требуется проведение дорогостоящих длительных исследований. Без этого применение новой технологии на практике невозможно и даже может представлять серьёзную опасность, резюмировал эксперт.