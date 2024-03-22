Регион

Уведомления отключены

22 марта, 17:12

Крупнейший разработчик ПО для проектирования запретил использовать свой софт в России

РБК: Американская Autodesk запретила использовать свой софт в России

Американский разработчик программ для проектирования Autodesk запретил использование своих программных продуктов на территории России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо, которое компания направила своим партнёрам в РФ.

"Вы не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", — цитирует издание письмо Autodesk.

Напомним, компания Autodesk приостановила работу в России в марте 2022 года из-за спецоперации на Украине, но не стала запрещать использовать её софт. Программы компании используют в строительстве, проектировании, разработке и производстве изделий, а также для анимации и графики.

Кабмин внёс законопроект о переходе субъектов критической инфраструктуры на российский софт
Кабмин внёс законопроект о переходе субъектов критической инфраструктуры на российский софт

Ранее Life.ru писал о том, что компании Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iOS. Некоторые эксперты советуют в таких случаях отключить мобильное устройство от Интернета.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров