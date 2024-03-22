Крупнейший разработчик ПО для проектирования запретил использовать свой софт в России
РБК: Американская Autodesk запретила использовать свой софт в России
Американский разработчик программ для проектирования Autodesk запретил использование своих программных продуктов на территории России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо, которое компания направила своим партнёрам в РФ.
"Вы не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", — цитирует издание письмо Autodesk.
Напомним, компания Autodesk приостановила работу в России в марте 2022 года из-за спецоперации на Украине, но не стала запрещать использовать её софт. Программы компании используют в строительстве, проектировании, разработке и производстве изделий, а также для анимации и графики.
Ранее Life.ru писал о том, что компании Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iOS. Некоторые эксперты советуют в таких случаях отключить мобильное устройство от Интернета.
ТАСС / Zuma