Крупнейший разработчик ПО для проектирования запретил использовать свой софт в России

Американский разработчик программ для проектирования Autodesk запретил использование своих программных продуктов на территории России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо, которое компания направила своим партнёрам в РФ.

"Вы не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги", — цитирует издание письмо Autodesk.

Напомним, компания Autodesk приостановила работу в России в марте 2022 года из-за спецоперации на Украине, но не стала запрещать использовать её софт. Программы компании используют в строительстве, проектировании, разработке и производстве изделий, а также для анимации и графики.