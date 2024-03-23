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23 марта, 02:17

Минюст обновил реестр иноагентов, теперь в нём журналист Набутов*

Минюст внёс в список иноагентов журналиста Набутова* и правозащитника Скобова*

Журналист Кирилл Набутов*. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Журналист Кирилл Набутов*. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов. Как следует из информации, опубликованной на официальном интернет-портале ведомства, теперь иноагентами стали журналист Кирилл Набутов*, а также правозащитник и историк Александр Скобов*.

Помимо того, в список попали проект "Лаборатория публичной социологии"*, интернет-источник "Смола" (Smola)* и проект T-invariant*. В Минюсте сообщили, что все они выступали против проведения Россией специальной военной операции на Украине.

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До этого Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов 15 марта. Тогда в список включили актёра Семёна Трескунова* и режиссёра Романа Либерова*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алексей Соловьёв
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