Минюст обновил реестр иноагентов, теперь в нём журналист Набутов*

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов. Как следует из информации, опубликованной на официальном интернет-портале ведомства, теперь иноагентами стали журналист Кирилл Набутов*, а также правозащитник и историк Александр Скобов*.

Помимо того, в список попали проект "Лаборатория публичной социологии"*, интернет-источник "Смола" (Smola)* и проект T-invariant*. В Минюсте сообщили, что все они выступали против проведения Россией специальной военной операции на Украине.

До этого Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов 15 марта. Тогда в список включили актёра Семёна Трескунова* и режиссёра Романа Либерова*.