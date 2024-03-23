Тяжёлое утро: Стало известно о последствиях утреннего обстрела Белгородской области

Один человек погиб, двое пострадали после атаки украинских дронов в Чернянском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У нас выдалось тяжёлое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета: Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены", — написал он в телеграм-канале.

Также утром был обстрелян Белгород — повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Данные пока уточняются.