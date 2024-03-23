Тяжёлое утро: Стало известно о последствиях утреннего обстрела Белгородской области
Один человек погиб и двое пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб, двое пострадали после атаки украинских дронов в Чернянском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У нас выдалось тяжёлое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета: Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены", — написал он в телеграм-канале.
Также утром был обстрелян Белгород — повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Данные пока уточняются.
Напомним, утром 23 марта угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. По данным Life.ru, после атаки ВСУ в Белгороде повреждено здание бизнес-центра "Монблан".
Telegram/Настоящий Гладков