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23 марта, 09:37

Системы ПВО в Липецкой области подавили беспилотник самолётного типа

В Липецкой области объявлена воздушная опасность из-за замеченных около границ украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в личном телеграм-канале.

"На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике", — говорится в публикации главы области.

Позже он сообщил о том, что ПВО засекли и подавили беспилотник противника в Лебедянском районе, в результате чего удалось избежать жертв и разрушений. На месте падения работают правоохранители.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что над российскими регионами за ночь было сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять из них были уничтожены над Брянской областью, пять — над Белгородской, один — над Воронежской и один — над Саратовской.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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