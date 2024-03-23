Системы ПВО в Липецкой области подавили беспилотник самолётного типа

В Липецкой области объявлена воздушная опасность из-за замеченных около границ украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в личном телеграм-канале.

"На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике", — говорится в публикации главы области.

Позже он сообщил о том, что ПВО засекли и подавили беспилотник противника в Лебедянском районе, в результате чего удалось избежать жертв и разрушений. На месте падения работают правоохранители.